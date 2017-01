Roma, 25 gen. (askanews) - In risposta a quanto pubblicato oggi dal quotidiano La Repubblica, l'ufficio scuola del Vicariato di Roma "ritiene doveroso precisare quanto segue. Il disservizio relativo alla mancata assunzione degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia comunali non può in alcun modo essere attribuito a responsabilità del Vicariato".

L'amministrazione capitolina ha infatti fino ad oggi "illegittimamente mantenuto - si spiega in una nota - in condizione di precarietà gli insegnanti di religione cattolica, proponendo loro contratti di supplenza pur in costanza di un fabbisogno organico e permanente di personale (Corte di Cassazione, sent. 201/2016 e 1066/2016). Nonostante la normativa europea abbia imposto di non reiterare i contratti a tempo determinato per più di 36 mesi, esattamente al fine di indurre i datori di lavoro a stabilizzare i precari, il Vicariato ha ricevuto promesse e rassicurazioni fino al 7 novembre scorso, quando, senza alcun preavviso, ha appreso che quest'anno il Comune di Roma non avrebbe rinnovato il contratto a ben 51 insegnanti di religione, proprio "per colpa" della loro lunga carriera (da 4 a 18 anni di servizio)".(Segue)