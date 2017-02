Di Maio: respingo visione catastrofica sulla giunta Raggi

Roma, 6 feb. (askanews) - "Io respingo questa visione catastrofica della giunta romana, forse abbiamo sbagliato a non comunicare i risultati": lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio (M5S), ospite a L'aria che tira su La7, annunciando la presentazione, mercoledì prossimo, di un nuovo sito per la comunicazione dei successi delle giunte a 5 stelle.

"Livorno - ha affermato - è la prima città per qualità della vita in Toscana. A Roma abbiamo già investito 366 milioni per i trasporti, comprato nuovi autobus, bloccato sessanta parcheggiatori abusivi, abbassata di poco la tassa sui rifiuti in una città con 20 miliardi di debito. Abbiamo voluto governare Roma, ma governare una città in cui c'è un funzionario indagato su quattro e noi avevamo preso quelli non indagati".

Secondo Di Maio Roma "non era governata da vent'anni, era in balia di forze oscure che si sono infiltrate nel Campidoglio e che provano a infiltrare anche noi, la prima forza politica del Paese". A proposito dei guai giudiziari dei principali collaboratori di Raggi, "devi fare anche una scelta, ti fidi o non ti fidi: i miei collaboratori non sono del movimento, li ho scelti per merito e curriculum, non li conoscevo prima. Mettere in croce una persona per quello non è giusto".