Di Maio: Raggi molto valida, col tempo risultati si vedranno

Roma, 6 feb. (askanews) - Virginia Raggi "è un sindaco coraggioso che sta provando a far uscire dalle secche una nave incagliata: io penso sia persona molgo valida ovviamente se siamo bravi noi nelle istituzioni lo devono decidere i cittadini". Lo dichiara Luigi Di Maio (M5s), vicepresidente della Camera, all'Aria che Tira su La7.

"Chiediamo tempo - aggiunge - perché stiamo governando una città dilaniata e massacrata. Man mano che si fanno le cose, le persone le percepiscono. Veniamo da due anni in cui Renzi faceva proclami e tweet ma la politica non si basi sugli annunci bensì sulla percezione dei risultati. Percepirli non credo sia semplice, dobbiamo premurarci di comunicare il più possibile quello che stiamo facendo".