Roma, 31 gen. (askanews) - E' stata aperta una inchiesta a Napoli, per omicidio colposo, in merito alla morte di Stefano Crescenzi, il romano di 36 anni deceduto in ospedale mentre si trovava in stato di detenzione malgrado fosse in coma da circa due mesi. Secondo quanto si è appreso è stata disposta una perizia medico-legale per accertare le cause del decesso.

Il prossimo 2 febbraio saranno conferiti gli incarichi e gli avvocati che avevano difeso Crescenzi in giudizio nomineranno un proprio consulente che seguirà l'autopsia. Crescenzi era stato condannato in primo grado a 23 anni di reclusione per l'omicidio di Giuseppe Cordaro. Detenuto nel carcere di Livorno, Crescenzi era finito in coma dopo aver rifiutato a lungo il cibo, ed era stato trasferito prima al centro clinico della casa circondariale di Napoli-Secondgliano e poi nell'ospedale Giovanni Bosco, dove è morto.