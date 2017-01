De Mauro, Zingaretti (Pd): è stata una figura autorevole

Roma, 5 gen. (askanews) - "Tullio De Mauro è stato una delle figure più autorevoli della cultura italiana, il cui prestigio va ben oltre i confini del nostro Paese. La sua ricerca era legata ad una forte tensione civile. Attraverso lo studio della lingua, De Mauro guardava alle persone che quella lingua parlano, gli italiani. Anche per questo ha messo il suo rigore intellettuale al servizio della collettività e delle istituzioni". Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"La sua passione per il rinnovamento e la valorizzazione della scuola pubblica aveva radice - ricorda Zingaretti - nella consapevolezza dell'importanza del sapere per la libertà di ciascuno e per la crescita civile del Paese. Da qui la sua preoccupazione per la diffusione dell'analfabetismo di ritorno e la continua sollecitazione alle istituzioni per la promozione della lettura. De Mauro ci ha insegnato l'importanza della lingua e della cultura per una cittadinanza consapevole. Alla moglie Silvana, ai figli Giovanni e Sabina e alle nipoti Anna, Caterina e Bianca l'abbraccio mio personale e le condoglianze della Regione Lazio".