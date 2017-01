Roma, 14 gen. (askanews) - "Con dolore e stupore dobbiamo prendere atto che gli impegni assunti dal Governo non sono stati finora rispettati, nonostante le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla continuità col precedente Governo". Così il presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo, ha aperto questa mattina la riunione del comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe, ora in corso di svolgimento in Cassazione.

Il confronto servirà anche a decidere su eventuali forme di protesta da adottare dopo i mancati correttivo al decreto legge relativo a pensionamenti e trasferimenti dei magistrati. Su questo fronte Davigo ha spiegato: "Ieri in giunta si sono discusse varie ipotesi, ma deve essere il comitato direttivo a scegliere oggi l'atteggiamento da tenere rispetto all'imminente cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario".