Roma, 28 feb. (askanews) - Cambio al vertice della Federlazio di Rieti: Davide Bianchino è il nuovo Direttore dell'Associazione. Bianchino subentra a Giuseppe Scopigno che ha guidato la Federlazio negli ultimi tre anni. Federlazio ha deciso di mantenere una continuità nel lavoro finora svolto, optando una scelta interna. Davide Bianchino, romano, 45 anni, giornalista pubblicista, ha curato per circa 15 anni l'Ufficio stampa e comunicazione della Federlazio regionale. Il nuovo Direttore, inoltre, negli ultimi anni ha diretto personalmente il rapporto con le imprese del territorio e le relazioni esterne dell'Associazione. Da qui la scelta della Federlazio di affidargli la sede di Rieti in virtù della esperienza maturata con le aziende, ma anche per i rapporti già consolidati con le sedi provinciali.