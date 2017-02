Roma, 21 feb. (askanews) - "Sono 16 i film candidati ai David di Donatello 2017, realizzati grazie al fondo per l'audiovisivo della Regione Lazio. Sono film di autori noti (Bellocchio e Rovere), opere di registi esordienti (Vannucci, Daniele e Segato) e documentari (Giotti, Kamkari e Amenta). Questo risultato premia anche i nostri sforzi di sostegno al cinema grazie al fondo annuale di nove milioni di euro per opere riconosciute come prodotto culturale e realizzate in tutto o in parte sul territorio della regione Lazio". Così in una nota l'assessore regionale alla Cultura, Lidia Ravera, ricordando che "il nuovo bando per il 2017 scadrà il 28 febbraio. Abbiamo inoltre da poco pubblicato una graduatoria di 80 progetti tra rassegne e festival sparsi in tutto il territorio del Lazio che finanziamo grazie al bando annuale per la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo".

"A giugno invece aprirà la seconda finestra per accedere ai fondi europei del bando Lazio Cinema International, un'altra occasione per sostenere la realizzazione di coproduzioni internazionali che coinvolgano maestranze e location del nostro territorio".