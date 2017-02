Roma, 9 feb. (askanews) - Per tre giorni Roma diventa la Capitale della pizza. Venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile, a Roma, gli ampi spazi dell'area Guido Reni District si trasformeranno in una grande piazza in cui andrà in scena tutto il meglio dell'universo pizza. 40 tra i migliori pizzaioli della Penisola, da Nord a Sud passando per il Centro, dai maestri partenopei alla nouvelle vague casertana, dagli interpreti del fenomeno pizza gourmand alla scuola romana, per un totale di circa 90 differenti pizze, suddivise nelle categorie "napoletana", "all'italiana", "da degustazione", "al taglio" e "fritta".

A selezionarli i 5 autori della manifestazione: Emiliano De Venuti, Luciano Pignataro, Luciana Squadrilli, Tania Mauri e Stefano Callegari. Accanto alle 30 "Case" dei pizzaioli, 10 al giorno per 3 giorni, ci saranno una serie di spazi e situazioni a latere. Il "Pizza Lab", con corsi e masterclass sull'arte della pizza, per tramandarne i segreti a bambini e adulti. Lo "Spazio convegni", per discutere, insieme ai più grandi interpreti del settore, di impasti, condimenti e cotture, secondo tradizione e nuove tendenze. Immancabili gli abbinamenti con la birra artigianale firmata Baladin e le bollicine italiane del ­Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, per scoprire l'immenso ventaglio di possibilità che offre la pizza in tutte le sue varianti.

La Città della Pizza riserverà uno spazio d'eccellenza anche alle "Materie prime", in cui si potrà assistere a percorsi degustativi tenuti da aziende del settore, sui principali ingredienti della pizza: farina, pomodoro, olio evo e mozzarella.