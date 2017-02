Roma, 20 feb. (askanews) - In un incontro con la stampa, il neo Prefetto Nicolò Marcello D'Angelo ha rivolto i propri saluti e ringraziamenti ai rappresentanti del mondo dell'informazione, sottolineando innanzitutto la propria "gratitudine per le donne e gli uomini della questura di Roma, che con professionalità e grandissimo sacrificio hanno garantito la sicurezza delle città in un momento, tra i più difficili della storia del Paese".

Il prefetto D'Angelo ha poi condiviso l'auspicio che i cittadini romani, le istituzioni tutte e gli attori delle Capitale prendano consapevolezza che, per risolvere gli innumerevoli e complessi problemi della città, bisogna innanzitutto "amarla".

"Roma - ha sottolineato D'Angelo - è una città sicura, con un trend di reati fortemente in calo, ma soprattutto portatrice di una storia, una tradizione ed una capacità di accoglienza senza uguali nel mondo".

L'incontro si è concluso con un saluto affettuoso al neo questore Guido Marino, a cui "consegno una grande squadra che, sono certo, sotto la tua guida, atterrà importanti successi".