Roma, 11 gen. (askanews) - "In merito alle notizie di stampa apparse oggi su possibili azioni di hackeraggio rivolte al portale istituzionale di Roma Capitale, il Campidoglio informa che l'Amministrazione sta verificando - in via cautelativa - la sussistenza di eventuali infiltrazioni nei sistemi di autenticazione del portale e contemporaneamente ha attivato tutti gli approfondimenti del caso con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, gestore dell'ambiente di portale". Lo fa sapere in una nota il Campidoglio.