Roma, 14 gen. (askanews) - Per risolvere un contenzioso della società dei figli la madre dei fratelli Occhionero avrebbe inviato anche una lettera a Papa Francesco. Il fatto è emerso in seguito ad una prima analisi del computer sequestrato all'ingegnere nucleare arrestato nei giorni scorsi per una presunta vicenda di cybercrime.

Il motivo della missiva sarebbe tutto nelle condizioni in cui era la società Westlands securities, attiva fino al 2013, e in causa con un ente religioso siciliano, che dopo aver fatto un accordo revocato l'incarico disconoscendo compensi per 3 milioni e 450 mila euro. La questione è stata riferita dal telegiornale di La7 nell'edizione serale.

Giulio Occhionero, insomma, sperava che un intervento di Bergoglio, richiesto dalla madre, avrebbe potuto aiutare a recuperare quel grosso credito. Sempre per lo stesso motivo, la richiesta di risarcimento danni alla confraternita, ci sarebbe l'interesse per il cardinal Ravasi.

Intanto la difesa dei due manager ha nominato come consulente il genovese Mattia Epifani, uno dei fondatori dell'osservatorio nazionale di informatica forense, che - è presumibile - chiederà di poter estrarre copia dell'hard disk del principale pc sequestrato il 5 ottobre nella casa alla Bufalotta, periferia nord di roma.

In vista del deposito dell'istanza di riesame, giovedì 19 ultimo giorno utile, Epifani potrebbe anche di conoscere il modello del captatore informatico inoculato nel computer di Occhionero, il trojan, abbreviazione per trojan horse, che ha permesso ai tecnici della polizia informatica di hackerare i ferri del mestiere dell'ingegnere diventato suo malgrado cyberspione.

Nel frattempo gli accertamenti patrimoniali sui conti dei due arrestati sono già cominciati e si cercano eventuali arricchimenti dovuti alla vendita dei dati rubati, prevalentemente economico finanziari. Occhionero spiega a chi l'ha incontrato in carcere che quelle comunicazioni digitali gli servivano solo per il suo lavoro. Lui faceva analisi di mercato per prevedere l'andamento dei titoli di borsa, un'attività per la quale aveva anche sviluppato un software. Nulla di grave.