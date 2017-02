Roma, 2 feb. (askanews) - Restano in carcere i fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero. Il tribunale del riesame di Roma ha respinto l'istanza dei difensori e di fatto confermato l'ordinanza di custodia cautelare eseguita il 9 gennaio scorso nell'ambito di una inchiesta della Procura di Roma su una presunta attività di cybercrime. Giulio Occhionero, ingegnere nucleare secondo le accuse contestate dal pm Eugenio Albamonte grazie ad un 'troyan', computer dedicati e server all'estero, l'appartenenza alla massoneria, avrebbe 'spiato' centinaia se non migliaia di persone. Famose e note come politici di primo piano, ma anche semplici avvocati, ex parlamentari, manager e dirigenti. Il sistema messo in piedi dal manager Occhionero era capace di carpire le credenziali Apple Id dell'IPhone dell'ex premier Matteo Renzi. Gli Occhionero sono accusati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico aggravato e intercettazione illecita di comunicazioni informatiche.