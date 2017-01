Roma, 11 gen. (askanews) - "Non è roba mia, i 18 mila nickname nel mio pc chi mi dice che non me li abbiate messi voi con un malware, violando la mia privacy". Così ha detto in pratica l'ingegnere Giulio Occhionero nel corso dell'interrogatorio di garanziaria stamane nel carcere di Regina Coeli. Davanti al giudice delle indagini preliminari l'ingegnere nucleare accusato di cyberspionaggio ha negato di avere chiesto ad un agente di polizia di informarsi se fosse stata avviata una indagine sul suo conto. E poi riguardo ai server tenuti all'estero ha spiegato: "Non ho mai voluto spiare nessuno, le informazioni mi servivano per la mia attività di consulente finanziario in Borsa. Mi occupo di derivati e le informazioni mi servivano per le mie ricerche". Poi ha sottolineato: "Negli scatoloni che avete sequestrato troverete soltanto la vecchia contabilità delle mie imprese".