Cybercrime, legale: Francesca non sapeva di attività fratello

Roma, 11 gen. (askanews) - "La mia assistita, Francesca Maria Occhionero, non era a conoscenza dell'attività del fratello. Sapeva certamente che era legato alla massoneria, ma questa è una cosa risaputa". Così ha detto l'avvocato Roberto Bottacchiari, difensore della donna, arrestata con il fratello nell'ambito di una inchiesta della Procura di Roma.

Il penalista ha poi aggiunto: "In ogni caso non sapeva nulla di questa presunta attività di cyberspionaggio contestata dagli inquirenti. Stiamo parlando di una ipotesi investigativa tutta da provare. Lei non sa neppure usare il computer tanto è vero che un giorno ha avuto bisogno di un tecnico per risolvere un problema informatico".

La Occhionero - ha continuato l'avvocato Bottacchiari - "è laureata in chimica ed ha lavorato nell'azienda del fratello, occupandosi di questioni amministrative, fino al 2013, poi si è messa a cercare lavoro. Viaggia su un Fiat 500 usata e non ha nessuna ricchezza da parte nè è inserita negli ambienti dell'alta finanza".

Dal punto di vista economico "i due fratelli hanno beneficiato della vendita di una villetta a Santa Marinella, di proprietà della madre, che ha fruttato 150mila euro complessivi. Il fatto di avere indirizzi mail è elemento poco significativo perché ognuno di noi li può avere. Loro non hanno password, non hanno carpito dati altrui e non risultano a loro carico neppure tentativi di intrusione illecita".