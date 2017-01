"Possibili server non acora scoperti a disposizione indagati"

Roma, 10 gen. (askanews) - E' "emersa la sussistenza di una rete di contatti che consente agli Occhionero di acquisire informazioni riguardo il presente procedimento penale come ha ampiamente dimostrato l'attività di intercettazione". Lo ricorda il gip Tomaselli nell'ordinanza di custodia. Il giudice scrive che da ultimo è stata "registrata ed una precisa volontà dei medesimi ed in particolare di Giulio Occhionero di conoscerne i particolari ed influenzarne gli esiti dal che appare assolutamente necessario recidere anche tali collegamenti".

Insomma "non si può quindi escludere che esistano altri server di gestione della botnet che non sono stati individuati nel corso delle indagini o addirittura server di backup che possano permettere agli indagati di ripristinare nel completo il sistema informatico da loro utilizzato fino ad oggi consentendo loro di proseguire le condotte delittuose che hanno portato avanti per diversi anni".