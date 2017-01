Roma, 10 gen. (askanews) - La "protezione informatica di cui i sistemi infiltrati sono muniti viene sistematicamente violata sia al momento dell'accesso iniziale per l'inoculazione del virus sia nei momenti successivi nei quali l'hacker accede al sistema infettato per imporgli ordini a distanza o per captare i contenuti ivi custoditi". Lo spiega il gip del tribunale di Roma in un passo dell'ordinanza di custodia che riguarda l'ingegner Giulio Occhionero e la sorella.

"Ogni condotta di infezione - si aggiunge - di un sistema comporta un numero indeterminabile di accessi abusivi successivi conseguenza imprescindibile dell'azione di infezione informatica Peraltro il virus utilizzato possiede anche la funzione di keylogger e quindi carpisce e trasmette al centro di Comando Controllo tutte le chiavi di accesso informatico conservate nel sistema o utilizzate dal suo titolare nel corso di connessioni web".

Di conseguenza si "mette in condizione l'hacker di accedere abusivamente a tutti gli account in possesso del titolare del sistema infettato caselle di posta elettronica cluod conti correnti on line profili social ecc. La fattispecie contestata assume - si spiega - la forma aggravata prevista dalla legge attesa la natura di molti dei sistemi infettati atteso che in molti casi i sistemi informatici aggrediti sono certamente di interesse militare o relativi all ordine e sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico".

Il giudice ipotizza una ulteriori aggravante "atteso che la natura del virus inoculato certamente altera il funzionamento del sistema infiltrato interrompendone parzialmente le funzionalità originarie prime tra tutte quelle di protezione predisposte proprio al fine di preservarlo da interferenze esterne. Non si può trascurare sul punto che ogni malware e oltre a permettere l'esportazione dei dati comporta la modificazione alterazione del sistema informatico infiltrato alterandone il funzionamento con grave rischio per la sicurezza delle operazioni gestite dal sistema informatico".

"Tale ulteriore pericolo appare estremamente grave quando i servizi resi dal sistema informatico violato pertengono alla sicurezza nazionale. Basti pensare al primo atto scoperto grazie al quale si è potuti risalire alle condotte illecite descritte il tentativo di hackeraggio del sistema informatico dell'Enav contenente informazioni e dati relativi alla sicurezza pubblica nel settore dell'aviazione civile. Inutile spiegare quanto delicate e cruciali per la sicurezza nazionale siano informazioni relative all ente nazionale aviazione alle rotte di volo ai dati dei dipendenti ove soprattutto si consideri il clima politico mondiale odierno".