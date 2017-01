Roma, 17 gen. (askanews) - "Le lesioni, dice il pm, erano guaribili in 'almeno 180 giorni' quindi non possono aver comportato la morte in maniera diretta. Si è giunti purtroppo all'evento morte in considerazione di inadempimenti sanitari che non sono in alcun modo collegabili alle lesioni che si ritiene siano state inferte al povero Stefano Cucchi". Lo ha detto l'avvocato Antonella De Benedictis, legale di uno dei tre carabinieri indagati per omicidio preterintenzionale e abuso d'ufficio in merito alla morte di Cucchi.

L'avvocato Eugenio Pini, che assiste un altro militare ha spiegato: "La Procura ha esercitato una sua prerogativa e ha formulato il capo di imputazione che ritiene sussistente. Noi riteniamo, di contro, che tale contestazione non potrà essere provata nel giudizio in quanto gli elementi di fatto su cui fonda non sono riscontrabili in atti e, tanto meno, nella perizia disposta dal Gip con incidente probatorio".

"Non dimentichiamoci che gli indagati hanno delle famiglie e non è giusto che i loro figli leggano queste cose - ha detto ancora De Benedictis - Così come deve essere fatta giustizia per Cucchi la medesima correttezza deve essere usata per le persone indagate. Se ci sono state lesioni, e noi in dibattimento dimostreremo il contrario, queste non sono state letali".