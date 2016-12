Roma, 29 dic. (askanews) - "Un minuto di raccoglimento a inizio della seduta di oggi per ricordare Debora e Aurora, la donna di 40 anni e la figlia di 8, ritrovate prive di vita sotto le macerie dell'edificio crollato ieri ad Acilia. Tutta la vicinanza del Consiglio regionale ai familiari delle vittime per questa immane tragedia". Parole affidate a Facebook dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, che oggi non ha mancato di ricordare le due vittime del crollo avvenuto ieri ad Acilia, aprendo la seduta del Consiglio.