Roma, 15 gen. (askanews) - Ancora una persona senza dimora morta a Roma "e forse a causa del freddo o comunque della sua estrema precarietà". Debora Diodati, presidente Croce Rossa di Roma, spiega come siam "urgente in queste ore che la città si mobiliti per trovare ricoveri al chiuso, soprattutto col perdurare del freddo. In queste notti con i volontari CRI in giro con le unità di strada e il presidio sanitario itinerante incontriamo persone che dormono per strada al freddo e tra loro situazioni ancora più fragili, malati, donne e anziani. Si tratta di una situazione è al limite a cui è urgente trovare una soluzione".