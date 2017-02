Roma, 17 feb. (askanews) - "Osserviamo un campione significativo in cui vengono all'esame molte situazioni che denunciano lo scarso senso del bene e dell'interesse pubblico di alcuni amministratori e dipendenti". Così, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, la presidente della sezione giurisdizionale per la regione Lazio della Corte dei Conti, Piera Maggi, sottolineando che tuttavia "non si deve e non si può dubitare che esista anche una maggioranza silenziosa che ben opera quotidianamente nel rispetto delle norme e dei valori, a cui dobbiamo tutta la nostra sentita riconoscenza; comunque - ha aggiunto la presidente - è tangibile l'insoddisfazione dei cittadini e l'insufficienza dei risultati gestionali ed amministrativi in plurime situazioni che interessano anche la cronaca e ciò è palpabile anche nella nostra vita quotidiana ed i casi che vengono in nostro esame evidenziano sempre più spesso la misura dell'aggravarsi del degrado".