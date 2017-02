Roma, 17 feb. (askanews) - "La sezione nel 2016 ha emesso condanne per danni per oltre 35 milioni di euro per le sole fattispecie verificatesi nel Lazio, ma si deve ritenere che tale cifra costituisca solo la punta dell'iceberg del pregiudizio derivante dalla mala gestio". Lo ha detto il presidente della sezione giurisdizionale per la regione Lazio della Corte dei Conti, Piera Maggi, durante un passaggio del suo discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 presso la Corte dei Conti.

"Se si considerano le ipotesi di carenza di giurisdizione in casi in cui è in gioco il pubblico denaro - ha aggiunto Maggi - di colpa non grave, di mancato compiuto e soddisfacente raggiungimento della prova, delle ipotesi che sfuggono per mancanza di notitia damni specifica e concreta, di problemi procedurali o di prescrizione o di particolare astuzia degli artefici nel consegnare e occultare le fattispecie dannose e tanto dà misura dell'enorme pregiudizio che l'erario subisce".