Roma, 17 feb. (askanews) - 'La mala gestio può dipendere sia da dolo che da colpa grave per incapacità o negligenze manifeste e può dipendere anche da una inadeguata selezione o da una insufficiente formazione del personale che si rivela, quindi, inadatto e impreparato a compiere il suo ruolo'. Così la presidente del sezione giurisdizionale per l Regione Lazio della Corte dei Conti, Piera Maggi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nell'aula delle sezioni riunite della Corte dei Conti.