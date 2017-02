Roma, 17 feb. (askanews) - "Nel 2016, come già gli esercizi precedenti, è stato caratterizzato dal moltiplicarsi dei fenomeni corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica". Parole del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, Donata Cabras, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017. "Particolare attenzione è stata riservata ai casi di assenteismo o di indebito riconoscimento dei benefici retributivi o di carriera che hanno riguarda funzionari e dipendenti pubblici" ha detto.