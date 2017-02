Roma, 17 feb. (askanews) - "Alcune indagini, anche di particolare rilievo come la costruzione della linea C della metropolitana di Roma, hanno riguardato l'affidamento dell'appalto con il sistema del contraente generale in cui si è assistito alla lievitazione esponenziale del prezzo contrattuale". Parole del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, Donata Cabras, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 della Corte dei Conti Lazio.