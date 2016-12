Roma, 20 dic. (askanews) - "L'aver detto di essere a disposizione è stato solo un fatto di cortesia verso una persona che conoscevo, nulla di più e nulla di meno". Ha risposto in pratica così Raffaele Marra al giudice delle indagini preliminari nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Secondo quanto si è appreso domani il difensore di Marra, l'avvocato Francesco Scacchi, depositerà all'attenzione del gip documenti riguardanti i fondi serviti per l'acquisto dell'appartamento in via dei Prati Fiscali.