Roma, 23 feb. (askanews) - Corruzione e abuso d'ufficio. Per queste accuse l'ex assessore al personale della Regione Lazio, Marco Di Stefano, e deputato Pd, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Roma.

Nel capo di imputazione la Procura contesta a Di Stefano, che ha sempre respinto tutte le accuse, di aver comprato un esame in una università telematica in cambio di un incarico di consulenza in favore d'un docente.

L'episodio dell'abuso d'ufficio riguarda una storia che risale al luglio del 2010 e che attiene l'organizzazione di un evento programmato per il febbraio 2010. Il processo è stato fissato per il prossimo maggio.

Di Stefano è sotto processo anche per una altra vicenda e che lo vede coinvolto, insieme con due costruttori ed altre cinque persone, per presunti illeciti legati alla compravendita di due immobili.