Roma, 21 dic. (askanews) - Nei prossimi giorni gli avvocati di Raffaele Marra presenteranno una istanza al tribunale del riesame per l'annullamento o la riduzione dell'ordinanza di custodia cautelare applicata nei confronti dell'ex alto dirigente del Campidoglio. Secondo quanto si è appreso, i difensori formalizzeranno la richiesta ai giudici della libertà nei prossimi giorni. Marra è accusato di concorso in corruzione. Secondo gli inquirenti avrebbe acquistato un appartamento in via dei Prati Fiscali, poi intestato alla moglie, con 367mila euro provenienti dai conti correnti personali del costruttore Sergio Scarpellini.