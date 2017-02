In Italia sono circa 1,3 milioni gli occupati nell'agribusiness

Roma, 21 feb. (askanews) - Si rinnova l'appuntamento con gli imprenditori agroalimentari dell'agropontino, con un convegno organizzato oggi da Intesa Sanpaolo presso l'Agriturismo Cincinnato di Cori dal titolo "Il settore agroalimentare nell'agropontino".

Dopo un primo incontro lo scorso anno, il confronto tra imprenditori e il mondo bancario vedrà oggi un ampio approfondimento grazie agli interventi di Pierluigi Monceri, Responsabile della Direzione Regionale Lazio, Sardegna e Sicilia, Fabrizio Guelpa, Responsabile Industry & Banking della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Emanuele Oberto Tarena, coordinatore del Team Agricoltura di Intesa Sanpaolo, Massimo Maria Madonia, Direzione Regionale Agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca dell'Assessorato Agricoltura Regione Lazio e alla presenza di numerosi imprenditori.

Il convegno si aprirà con i saluti di Pieluigi Faloni, Prefetto di Latina, Tommaso Conti, sindaco di Cori e Mauro Zappia, commissario straordinario Cciaa di Latina. Nel 2015 il valore aggiunto dell'agroalimentare in Italia è ammontato a 58,5 miliardi di euro pari al 3,9% del valore aggiunto totale nazionale. In termini occupazionali in Italia sono circa 1,3 milioni gli occupati nell'agribusiness pari al 5,5% degli occupati totali. La rilevanza del settore è confermata anche su scala europea con l'Italia al secondo posto dopo la Francia nella produzione agricola e terza nell'alimentare. (Segue)