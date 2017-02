Roma, 10 feb. (askanews) - Con l'ordinanza n. 499 del 9 febbraio, la V sezione del Consiglio di Stato, in via cautelare, sospende lo "sfratto" dell'Accademia Nazionale delle Scienze dal villino rosso di Villa Torlonia, sede storica dell'archivio e della biblioteca. La decisione della V Sezione, che ribalta la pronuncia cautelare del TAR Lazio, è motivata "in ragione del preponderante interesse generale alla fruizione del patrimonio culturale (archivio e biblioteca) dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che avrebbe subito un evidente vulnus dall'esecuzione dell'atto impugnato". Il Comune di Roma, alla scadenza della concessione aveva ordinato che l'immobile gli venisse riconsegnato, con la conseguenza della possibile cessazione delle attività di archivio e biblioteca, aperte al pubblico. L'Accademia Nazionale delle Scienze aveva chiesto al TAR Lazio, in via d'urgenza, la sospensione dell'ordine del Comune, ma il TAR aveva respinto la richiesta. Con l'ordinanza del 9 febbraio, il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello cautelare dell'Accademia Nazionale delle Scienze, sospende lo "sfratto", sia per "l'interesse generale alla fruizione del patrimonio culturale" sia perché "Roma Capitale, prima di procedere ad emanare l'ordine di consegna, avrebbe dovuto convenire la stessa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, contitolare dei diritti dell'immobile".