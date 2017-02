Roma, 15 feb. (askanews) - "Ottimo e condivisibile l'Odg sul Forlanini approvato oggi in Consiglio regionale. Il Forlanini, grazie al lavoro di questi mesi, uscirà dallo stato di degrado e resterà pubblico. Grazie al rapporto costruito con lo Stato avremo proprietà pubblica e oltre 250 milioni di euro di investimenti, con garanzia totale di destinazione a finalità pubbliche e per servizi ai cittadini". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, annunciando che "apriremo dal mese di marzo una consultazione popolare per chiedere al quartiere, indicazioni e idee sulle finalità: teatro, scuola, asili nido, laboratori medici, uffici pubblici e fruizione del parco. Ora si può fare e lo faremo".