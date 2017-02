Roma, 9 feb. (askanews) - "L'Italia non ha miniere d'oro, ma ha un patrimonio enorme fatto di borghi, tradizioni, cultura enogastronomia. Una ricchezza immensa, che tutto il mondo cerca e ci invidia. Abbiamo voluto rilanciare questo patrimonio, approvando una legge all'avanguardia in Europa che per la prima volta riconosce e valorizza gli itinerari culturali, i cammini di fede e le vie consolari". Così sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito alla legge approvata ieri alla Pisana.

"La via Francigena, la via di San Benedetto, il cammino di Francesco, la Via Amerina, il Cammino dei Parchi e tutto il patrimonio viario ed escursionistico saranno tutelati e valorizzati. Lo abbiamo fatto con un percorso partecipato delle persone e grazie anche alle vostre idee, dicendo sì al turismo lento che attraversa in modo sostenibile e diffuso tutti territori della regione e termina nella città eterna. Abbiamo cioè trasformato in realtà l'antico detto 'tutte le strade portano a Roma' valorizzando il nostro patrimonio storico e naturalistico lungo le vie come opportunità di sviluppo e di crescita per le persone. Il Lazio cambia!".