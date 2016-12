Roma, 23 dic. (askanews) - La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio presieduta da Simone Lupi (Pd), ha dato parere favorevole, a maggioranza, alla legge di Stabilità regionale 2017. Via libera anche al Bilancio del Consiglio regionale. Il Bilancio 2017-2019 della Regione Lazio, invece, è stato rinviato direttamente all'Aula con i 278 emendamenti presentati in commissione. Il voto finale è arrivato dopo una sessione di lavoro iniziata ieri nel primo pomeriggio e proseguita per tutta la notte. Soddisfatto il presidente Lupi il quale al termine della maratona ha dichiarato quanto segue: "Voglio ringraziare tutti i commissari e i consiglieri che hanno partecipato alla lunga e approfondita analisi del testo della legge di stabilità. Questo ci ha permesso - ha concluso Lupi - di inviare alla discussione in Aula consiliare una proposta più condivisa e migliorata, che rafforza l'azione politica ed amministrativa".