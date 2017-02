Consiglio Lazio: via libera a legge su coltivazione canapa

Roma, 1 feb. (askanews) - Con 28 voti a favore e 5 contrari il consiglio regionale del Lazio ha dato il via libera alla proposta di legge per la promozione della coltivazione e la filiera, la trasformazione e la commercializzazione della canapa (cannabis sativa). Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Francesco Storace, ha sospeso la seduta n. 70 aggiornandola a mercoledì prossimo alle 11, precisando che il question time prenderà via alle 10. Domani alle 14, invece, Storace ha ricordato che i consiglieri si riuniranno alla Pisana per l'esame degli ordini del giorno collegati alla sessione di bilancio e quindi alle proposte di legge n. 357 e 358. (segue)