Soddisfatti per approvazione

Roma, 8 feb. (askanews) - "Soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della legge sulla realizzazione, manutenzione, gestione e promozione della rete dei cammini della Regione Lazio. Ringrazio il consigliere Eugenio Patanè, primo firmatario della proposta di legge, e tutti gli altri colleghi che hanno lavorato ad un provvedimento condiviso per la valorizzazione del sistema viario regionale, che comprende gli itinerari culturali europei, i percorsi storici, religiosi e paesaggistici, le vie consolari e il patrimonio escursionistico". Così Massimiliano Valeriani, capogruppo regionale del PD alla Pisana. "Questa legge consentirà di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico e ambientale del Lazio, favorendo un turismo ecosostenibile attraverso lo sviluppo dell'escursionismo e la valorizzazione delle tradizioni culturali e religiose".