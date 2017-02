Consiglio Lazio, Valeriani (Pd): bene l'ok a legge sulla canapa

Roma, 1 feb. (askanews) - "Soddisfazione per l'approvazione in Consiglio regionale della legge per la promozione della coltivazione, la filiera, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a scopo industriale e alimentare: con questo provvedimento vengono introdotte misure e strumenti per favorire l'utilizzo della canapa nel settore agricolo, zootecnico, edilizio, cosmetico, tessile, energetico, farmaceutico, agronomico e fitodepurativo". Così Massimiliano Valeriani, capogruppo regionale del Lazio per il PD. "I produttori potranno ora disporre di un quadro normativo certo e potranno investire con sicurezza in un settore di rilevante interesse economico e ambientale, promuovendo positive ricadute per l'occupazione e la sostenibilità del territorio regionale".