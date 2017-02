Roma, 8 feb. (askanews) - "L'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Lazio della legge sui cammini rappresenta un atto importante per il riconoscimento e la valorizzazione del sistema degli itinerari e dei percorsi storici, religiosi e culturali della nostra regione. Si tratta di un iter che ha preso il via già durante l'avvicinamento al Giubileo della Misericordia e che ora, nell'ambito di una strategia complessiva in cui rientrano anche le consolari e il sistema della sentieristica, riconosce e valorizza uno straordinario patrimonio paesaggistico e naturale, rafforzandone l'identità culturale". Così in una nota Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio con delega al Turismo, ringraziando "tutto il Consiglio Regionale, in particolare ai firmatari della legge, che con l'approvazione di oggi consegna alla Regione Lazio, una legge innovativa. L'obiettivo è proseguire per promuovere e incentivare una tipologia di turismo sensibile e attento alle peculiarità dei piccoli centri e borghi di cui la nostra regione è ricchissima. Il modello di sviluppo cambia anche in questo modo, investendo sulla valorizzazione dei luoghi, attraverso il rispetto del territorio e del paesaggio".