Roma, 23 dic. (askanews) - "Approvato l'emendamento che ho presentato per riperimetrare il Parco regionale di Monte Orlando affinchè una piccola porzione, contigua alla strada, venisse sottratta a vincolo naturalistico e potesse essere messa a disposizione del Comune per la realizzazione di un'importante opera pubblica, a bassissimo impatto ambientale, a servizio di cittadini e turisti". Ad annunciarlo il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Giuseppe Simeone, che nel ringraziare l'assessore regionale all'ambiente, Mauro Buschini, spiega che questo provvedimento "garantirà il superamento delle criticità della mobilità urbana ed extraurbana a Gaeta e renderà pienamente fruibile una delle aree più belle della provincia di Latina senza intaccare il patrimonio ambientale e naturalistico che il Monte Orlando rappresenta per tutto il Lazio. La realizzazione del 'parcheggio degli Spaltoni' con una capienza prevista di circa 300 posti auto coperti e 12 stalli per i pullman turistici e le navette del parco in superficie, permetterà la chiusura al traffico della strada oggi utilizzata per accedere alla SS. Trinità e alla Montagna Spaccata".