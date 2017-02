Roma, 8 feb. (askanews) - "L'approvazione della legge per la promozione della Rete dei Cammini del Lazio, di cui sono firmatario, è un provvedimento importante che dà il giusto riconoscimento, con interventi concreti, agli itinerari culturali europei e dei percorsi culturali, storici e religiosi della nostra regione". Così il consigliere regionale del Lazio, Daniele Sabatini. "Con le nostre proposte - aggiunge - abbiamo voluto dare il nostro contributo al provvedimento, in linea con lo spirito di una legge che si propone di riscoprire e rafforzare identità e tradizioni del Lazio nonché di favorire uno sviluppo turistico sostenibile attraverso migliori infrastrutture e manutenzione dei percorsi della Rete dei Cammini del Lazio. Dopo l'inserimento, nella legge, della via Francigena insistente su diversi comuni della provincia di Viterbo e dei percorsi francescani, che ho ottenuto durante l'esame in commissione, in aula è approvato un altro mio emendamento che introduce un riferimento esplicito ai comuni di Cottanello e Configni in relazione alla Valle Santa Rieti".