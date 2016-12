Roma, 23 dic. (askanews) - "Troppi tagli alle politiche sociali e scarsi investimenti, ecco il penultimo bilancio targato Zingaretti. La legge di stabilità approvata in commissione bilancio, dopo una lunga maratona notturna, è stata in parte migliorata dagli interventi delle opposizioni". A dirlo il consigliere regionale del Lazio, Daniele Sabatini, dicendosi molto preoccupato per "il taglio di quasi 60 milioni di euro alle politiche sociali, sacrificio evidentemente richiesto per supportare le manovre propagandistiche di Zingaretti sui ticket regionali e sulle addizionali Irpef. Mini riduzioni sbandierate come rivoluzioni epocali che in realtà ai cittadini con una mano danno (poco) e con l'altra tolgono (parecchio)". "Il cammino della manovra finanziaria è ancora lungo - spiega Sabatini - dal 27 dicembre in Consiglio regionale, proseguirà il nostro impegno per dare sostanza ad un bilancio che, per l'ennesima volta, è approdato alla Pisana in forte ritardo, pasticciato e senza una concreta programmazione di sviluppo e di sostegno a famiglie e imprese" conclude.