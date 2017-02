Roma, 2 feb. (askanews) - "L'approvazione ieri, in Consiglio Regionale, della Legge per il rilancio della coltivazione della canapa ad uso industriale e alimentare è un'ottima notizia. È certamente una legge molto innovativa con numerosi risvolti ambientali e produttivi ma anche la riscoperta di un'antica pratica che farà bene a tanti agricoltori e, viste le proprietà rigenerative, ai nostri terreni". Così in una nota Antonio Rosati, amministratore unico Arsial, agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura del Lazio.

"La legge, inoltre, riconosce all'Arsial un ruolo importante in termini di assistenza tecnica e, l'Agenzia, si organizzerà in maniera adeguata così da essere operativa in tempi brevi", ha concluso.