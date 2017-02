Roma, 9 feb. (askanews) - Prima seduta oggi della neoistituita Commissione consiliare speciale sul terremoto del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Pietro Di Paolo (Cuoritaliani), obiettivo riferire quanto avvenuto durante la visita di ieri dell'ufficio di presidenza nei due comuni laziali maggiormente colpiti dal sisma del 24 agosto, Amatrice e Accumoli. Ed è proprio ad Accumoli che Di Paolo con i vice presidenti Daniele Mitolo (Pd) e Devid Porrello (M5s) hanno incontrato il sindaco Stefano Petrucci. Come ha proposto Di Paolo, "grande spazio verrà dato alle audizioni", provando "a rafforzare un ruolo di cerniera fra tutti gli enti al lavoro sul cratere del sisma, coordinando una comunicazione organica", così come richiesto da Petrucci. Per Di Paolo occorrerà anche capire quanto la Commissione potrà incidere sul recente decreto legge approvatodal Consiglio dei ministri visto che il precedente ha allargato i Comuni all'interno del sisma "in maniera importante" e "se questo allargamento può avere un senso o va a distrarre risorse" dai Comuni più colpiti. Una disposizione "che si manifesta in tutta la sua criticità", ad esempio nella possibilità di prevedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica almeno per l'anno in corso, come sollecitato da Petrucci. (Segue)