Roma, 21 dic. (askanews) - Un tributo agli atleti olimpici e paralimpici del Lazio. A conferire il riconoscimento il Consiglio regionale del Lazio che nel pomeriggio alla Pisana ha ospitato alcuni medagliati laziali. Una breve cerimonia che ha visto protagonisti oltre al presidente del Consiglio regionale, Daniele Leodori, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, Rita Visini assessore regionale del Lazio allo sport, Riccardo Viola presidente del Coni Lazio, e naturalmente gli atleti Loredana Trigilia (bronzo scherma in carrozzina), Daniele Lupo (argento beach volley), Niccolò Gitto (bronzo pallanuoto) e Matteo Lodo (bronzo canottaggio). Targa anche per la Asd Amatrice Calcio presente alla Pisana con una rappresentanza di sportivi. Il Lazio - come ricordato oggi - si è presentata all'appuntamento per eccellenza dello sport internazionale con la rappresentativa più numerosa dopo la Lombardia: 38 gli atleti partiti alla volta di Rio 2016. Un'edizione da record anche per i medagliati laziali, i più numerosi a livello nazionale: cinque argenti e quattro bronzi sono arrivati dalle province di Roma, Latina e Viterbo. Roma si è aggiudicata il primo posto tra le città del nostro Paese per numero di medaglie ottenute.