Roma, 27 feb. (askanews) - Parere favorevole sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 da parte della commissione Affari comunitari e internazionali del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Piero Petrassi. La risoluzione, che contiene indicazioni sugli ambiti tematici di interesse prioritario per il Lazio, è stata approvata all'unanimità e sarà poi inviata in Giunta e per il tramite di essa al governo, che si farà carico della trasmissione degli atti alla Commissione europea. Il programma, illustrato in una precedente seduta dal consigliere speciale DG Comm media e comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Roberto Santaniello, presentava le dieci priorità dell'attuale governo Juncker dell'Unione. L'interesse della commissione consiliare regionale presieduta da Petrassi si è focalizzato principalmente su cinque temi, su cui si presterà "particolare attenzione alle iniziative legislative e non legislative". (segue)