Roma, 23 gen. (askanews) - La commissione Cultura e spettacolo del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Cristian Carrara, ha espresso parere favorevole a maggioranza con osservazioni, sullo schema di delibera di Giunta che disciplina l'albo regionale delle rievocazioni storiche. Via libera con lo stesso atto anche al programma degli interventi per il periodo 2016-2018, con uno stanziamento di 300 mila euro: 139 mila a titolo di trasferimenti ad amministrazioni locali e 161 mila a istituzioni sociali private. Il provvedimento ha ricevuto il solo voto contrario di Pietro Sbardella (gruppo Misto), e le astensioni dei consiglieri del M5s Gianluca Perilli e Gaia Pernarella. Ha partecipato ai lavori l'assessore al Turismo Massimiliano Smeriglio. Il provvedimento torna ora in Giunta per l'approvazione definitiva.