Consiglio Lazio, oggi riunione Commissione speciale terremoto

Roma, 25 gen. (askanews) - La Commissione consiliare speciale sul terremoto del Consiglio regionale del Lazio è convocata per oggi alle 14.30 in sala Etruschi alla Pisana per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Ma non è l'unico appuntamento della giornata in agenda dei consiglieri.

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, presiederà dalle 11.30, la seduta n. 70 dell'Assemblea. All'ordine del giorno il question time e a seguire, dalle 15, l'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 205 "Interventi per promuovere il ripristino delle coltivazioni di canapa (cannabis sativa) e le relative filiere produttive nel territorio della Regione" e 213 "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali" (esaurita la discussione generale e illustrato l'articolo 1).

E ancora la proposta di legge n. 298 "Norme per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione dei grandi itinerari culturali europei, delle vie consolari romane e del patrimonio escursionistico della Regione Lazio. Modifiche articolo 12 l.r. 06/08/2007 n. 13".