Roma, 15 feb. (askanews) - Il Consiglio regionale del Lazio impegna la Giunta e presidente Zingaretti al potenziamento e alla messa in sicurezza della strada regionale Pontina, mantenendo fede così all'impegno preso in campagna elettorale e negli incontri intercorsi con il Comitato No Corridoio, per il progetto di realizzazione di una metropolitana leggera. E' quanto prevede uno dei quaranta ordini del giorno collegati alla legge di stabilità regionale e al bilancio 2017 approvati oggi dal Consiglio regionale del Lazio, presieduto dal vicepresidente Francesco Storace. I 40 documenti approvati oggi si vanno ad aggiungere a quelli che hanno ottenuto il via libera lo scorso due febbraio, per un totale di 76 ordini del giorno. Illustrato all'Aula dalla consigliera del Movimento 5 stelle Valentina Corrado, l'ordine del giorno sulla Pontina impegna la Giunta a stanziare parte degli interventi previsti nell'ambito delle opere infrastrutturali e viarie, "per la realizzazione della metro leggera Roma-Latina e per il potenziamento delle reti ferroviarie pontine". (segue)