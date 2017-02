Roma, 15 feb. (askanews) - Alcuni ordini del giorno presentati da Marino Fardelli (Lista Bongiorno-OL) prevedono: interventi per il sostegno dell'area industriale del cassinate; l'impegno a mantenere alta la guardia contro le ecomafie e a rafforzare la vigilanza contro gli sversamenti di rifiuti tossici nelle zone agricole del basso Lazio; provvedimenti per destinare la struttura di Cassino "Gemma de Pois" in una "Cittadella della salute"; un impegno al rilancio del sistema turistico. A chiudere i lavori, una serie di ordini del giorno collegati alla legge di stabilità 2017 del gruppo Cuoritaliani, illustrati dal consigliere Giuseppe Emanuele Cangemi. Hanno ottenuto il via libera le istruzioni alla Giunta volte a individuare stanziamenti per il restauro dei luoghi di culto in provincia di Viterbo, per il sistema di depurazione del Lago di Bolsena, per ridurre la tariffazione per gli asili nido; per il ristoro da danni da fauna selvatica; per i danni causati dalla tromba d'aria che ha colpito i comuni di Ladispoli e Cerveteri.