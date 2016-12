Roma, 23 dic. (askanews) - Numerosi gli emendamenti alla legge di stabilità proposta dalla Giunta regionale del Lazio esaminati nel corso della seduta, sia della maggioranza che dell'opposizione in commissione Bilancio. Con la proposta di legge di stabilità regionale (pl 357) si provvede innanzi tutto al rifinanziamento delle leggi di spesa regionale, elencate in due tabelle allegate al provvedimento con i relativi importi stanziati. Sul fronte delle misure fiscali, per gli anni d'imposta 2017 e 2018, s'intende rimodulare con l'articolo 2 la maggiorazione dell'addizionale regionale Irpef. Oltre alla riduzione del prelievo fiscale per tutti i soggetti con reddito imponibile superiore a 35 mila euro, si prevede una rimodulazione progressiva in chiave riduttiva che interessa i tre scaglioni di reddito compresi tra i 15 mila e i 75 mila euro. Per i contribuenti con reddito inferiore a 35 mila euro, già esentati negli anni 2015 e 2016 dalla maggiorazione dell'addizionale Irpef, resta confermata la disapplicazione di tale misura aggiuntiva del prelievo e per i nuclei familiari con reddito fino a 50 mila euro e tre o più figli a carico, nonché quelli con uno o più figli disabili. (segue)