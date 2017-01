Consiglio Lazio: l'attività dopo la pausa post bilancio

Roma, 5 gen. (askanews) - Dopo la maratona dell'ultima settimana di dicembre dedicata alla sessione del bilancio, i consiglieri torneranno alla Pisana martedì 10 gennaio. In calendario la riunione della Commissione Ambiente, che analizzerà le linee di indirizzo propedeutiche alla stesura del nuovo piano dei rifiuti del Lazio. Invitato in audizione l'assessore ai Rapporti con il Consiglio, ambiente e rifiuti Mauro Buschini. Giovedì 12 gennaio sarà la volta della Commissione Agricoltura. All'ordine del giorno, tra l'altro, l'"Approvazione del programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2016-2018 di cui all'articolo 10 della legge regionale del 4 agosto 2008, n. 13 e successive modifiche e integrazioni" e l"Approvazione del regolamento regionale recante Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato". E ancora l'"Approvazione piano annuale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2016 - art. 12 Legge regionale 4 agosto 2008, n. 13". Infine la "Legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato del Lazio.